Росіяни скинули вибухівку з дрона на літнього мешканця Херсонщини

Росіяни продовжують терор цивільного населення Херсонської області. Ворожий дрон атакував 72-річного мешканця Берислава.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"російська окупаційна армія скинула вибухівку з БпЛА на жителя Берислава. Чоловік, 72 років, отримав мінно-вибухову травму, контузію та поранення передпліччя", — ідеться у повідомленні.

Лікарі надали постраждалому необхідну меддопомогу.