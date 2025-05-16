Росіяни скинули вибухівку з дрона на літнього мешканця Херсонщини

Росіяни продовжують терор цивільного населення Херсонської області. Ворожий дрон атакував 72-річного мешканця Берислава.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"російська окупаційна армія скинула вибухівку з БпЛА на жителя Берислава. Чоловік, 72 років, отримав мінно-вибухову травму, контузію та поранення передпліччя", — ідеться у повідомленні.
Лікарі надали постраждалому необхідну меддопомогу.
- Росіяни атакували безпілотником Центральний район Херсона. Унаслідок атаки постраждав 43-річний чоловік, у нього травми.