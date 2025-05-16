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Росіяни скинули вибухівку з дрона на літнього мешканця Херсонщини

Російський дрон атакував цивільного у Бериславі.

Росіяни скинули вибухівку з дрона на літнього мешканця Херсонщини
Фото: ДСНС

Росіяни продовжують терор цивільного населення Херсонської області. Ворожий дрон атакував 72-річного мешканця Берислава. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"російська окупаційна армія скинула вибухівку з БпЛА на жителя Берислава. Чоловік, 72 років, отримав мінно-вибухову травму, контузію та поранення передпліччя", — ідеться у повідомленні. 

Лікарі надали постраждалому необхідну меддопомогу.
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