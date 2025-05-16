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У Гельсінкі відбулась міжнародна конференція щодо повернення викрадених Росією українських дітей

За підсумками конференції учасники прийняли комюніке щодо системного характеру депортацій та намір РФ стерти в дітей українську ідентичність.

У Гельсінкі відбулась міжнародна конференція щодо повернення викрадених Росією українських дітей
Фото: Офіс Генпрокурора

У Гельсінкі відбулась міжнародна конференція "Депортовані українські діти: Європейські дії", за підсумками якої  учасники прийняли комюніке щодо системного характеру депортацій та намір РФ стерти в дітей українську ідентичність.

Про це інформує Офіс генпрокурора України.

"15 травня у Гельсінкі пройшла міжнародна конференція "Депортовані українські діти: Європейські дії", організована Радою Європи, ПАРЄ та парламентом Фінляндії", — ідеться у повідомленні.

Конференція зібрала урядовців, парламентарів та правозахисників з усієї Європи, аби розглянути важливе питання незаконної депортації та примусового переміщення дітей під час російської агресії проти України.

Окрема панель конференції була присвячена притягненню до відповідальності причетних до депортації.

Участь у конференції взяла заступник Генпрокурора України Вікторія Літвінова. Вона повідомила про деталі розслідування, яке ведеться в рамках національного законодавства:

"В Криму та на Донбасі російська влада відпрацювала стратегію депортації дітей, яку надалі використали під час повномасштабного вторгнення. Ми реконструювали хронологію подій та ієрархічний ланцюжок причетних посадових осіб, ідеологів і колаборантів. Закликаємо інші країни вести власні розслідування за принципом універсальної юрисдикції", — наголосила Літвінова.

За підсумками конференції "Депортовані українські діти: Європейські дії" учасники прийняли комюніке, в якому зазначили системний характер депортацій та намір росії стерти в дітей українську ідентичність. 

Учасники конференції наголосили на необхідності отримати доступ до депортованих українських дітей та забезпечити їх повернення додому. 

  • За оцінками українських правозахисників, від початку повномасштабного вторгнення РФ, близько 1,6 мільйона українських дітей перебувають під контролем Росії — депортовані або змушені жити в окупації.
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