У Гельсінкі відбулась міжнародна конференція щодо повернення викрадених Росією українських дітей

За підсумками конференції учасники прийняли комюніке щодо системного характеру депортацій та намір РФ стерти в дітей українську ідентичність.

У Гельсінкі відбулась міжнародна конференція "Депортовані українські діти: Європейські дії", за підсумками якої учасники прийняли комюніке щодо системного характеру депортацій та намір РФ стерти в дітей українську ідентичність.

Про це інформує Офіс генпрокурора України.

"15 травня у Гельсінкі пройшла міжнародна конференція "Депортовані українські діти: Європейські дії", організована Радою Європи, ПАРЄ та парламентом Фінляндії", — ідеться у повідомленні.

Конференція зібрала урядовців, парламентарів та правозахисників з усієї Європи, аби розглянути важливе питання незаконної депортації та примусового переміщення дітей під час російської агресії проти України.

Окрема панель конференції була присвячена притягненню до відповідальності причетних до депортації.

Участь у конференції взяла заступник Генпрокурора України Вікторія Літвінова. Вона повідомила про деталі розслідування, яке ведеться в рамках національного законодавства:

"В Криму та на Донбасі російська влада відпрацювала стратегію депортації дітей, яку надалі використали під час повномасштабного вторгнення. Ми реконструювали хронологію подій та ієрархічний ланцюжок причетних посадових осіб, ідеологів і колаборантів. Закликаємо інші країни вести власні розслідування за принципом універсальної юрисдикції", — наголосила Літвінова.

За підсумками конференції "Депортовані українські діти: Європейські дії" учасники прийняли комюніке, в якому зазначили системний характер депортацій та намір росії стерти в дітей українську ідентичність.

Учасники конференції наголосили на необхідності отримати доступ до депортованих українських дітей та забезпечити їх повернення додому.

За оцінками українських правозахисників, від початку повномасштабного вторгнення РФ, близько 1,6 мільйона українських дітей перебувають під контролем Росії — депортовані або змушені жити в окупації.