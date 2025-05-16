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Вранці ворог атакував дронами Костянтинівку на Донеччині, 2 людини загинули і 3 поранені

Ворог використав для атаки БпЛА «Молнія-1».

Вранці ворог атакував дронами Костянтинівку на Донеччині, 2 людини загинули і 3 поранені
Фото: мапа Deep State

Сьогодні, 16 травня, об 11:30 російські війська поцілили по Костянтинівці, використавши БпЛА «Молнія-1», передає Офіс генпрокурора.  

За кермом автомобіля водій отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Також загинув чоловік, котрий перебував біля укриття. 

Крім того, постраждали двоє містянок. У них діагностовано осколкові поранення, опіки і мінно-вибухову травму. 

Об 11:45 окупанти завдали ще одного удару FPV-дроном по населеному пункту. В результаті атаки 72-річна жінка, яка знаходилась на ринку, зазнала мінно-вибухову травму й осколкове поранення. Її стан лікарі оцінюють як важкий. 

Потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні.
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