Унаслідок російських обстрілів постраждали двоє херсонців

Росіяни атакували безпілотником Центральний район Херсона. Унаслідок атаки постраждав 43-річний чоловік, у нього травми.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

"У Центральному районі під удар російського БПЛА потрапив 43-річний чоловік. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення ноги", — йдеться у повідомленні.

Постраждалого доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Крім того, унаслідок російських ударів поранень зазнав 46-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні. У потерпілого - мінно-вибухова травма та контузія.

Наразі медики його дообстежують.