Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російських обстрілів постраждали двоє херсонців

Постраждалого госпіталізували.

Унаслідок російських обстрілів постраждали двоє херсонців
Фото: Херсонська ОВА

Росіяни атакували безпілотником Центральний район Херсона. Унаслідок атаки постраждав 43-річний чоловік, у нього травми.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

"У Центральному районі під удар російського БПЛА потрапив 43-річний чоловік. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення ноги", — йдеться у повідомленні.

Постраждалого доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Крім того, унаслідок російських ударів поранень зазнав 46-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні. У потерпілого - мінно-вибухова травма та контузія.

Наразі медики його дообстежують.

  • У Херсоні через російську атаку постраждав залізничний вокзал. Постраждалих немає, пасажири і працівники вокзалу та диспетчерського пункту перебували в укриттях. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies