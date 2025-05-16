“Снайпінг - це: дисципліна, витривалість і постійні тренування” - розкриває секрети професії боєць на позивний Яр. З 35 людей, що проходили базову загальновійськову підготовку разом з ним, снайперами стали лише чотири - і їх далі вчили за окремою, посиленою програмою, де вони повністю опанували балістику та усю стрілецьку зброю, що є на озброєнні Сил оборони та навіть держави-агресора.

Як воно, бути снайпером - Яр розповідає у відео в рамках спільного проєкту ОСУВ “Хортиця” та LB.ua “Війна. Покровський напрямок”.