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Війна. Покровський напрямок

Снайпери на фронті опановують усю стрілецьку зброю, що стоїть на озброєнні Сил оборони та ворога

Яр розповідає, як воно бути снайпером.

Снайпери на фронті опановують усю стрілецьку зброю, що стоїть на озброєнні Сил оборони та ворога
Боєць з позивним Яр

“Снайпінг - це: дисципліна, витривалість і постійні тренування” - розкриває секрети професії боєць на позивний Яр. З 35 людей, що проходили базову загальновійськову підготовку разом з ним, снайперами стали лише чотири - і їх далі вчили за окремою, посиленою програмою, де вони повністю опанували балістику та усю стрілецьку зброю, що є на озброєнні Сил оборони та навіть держави-агресора. 

Як воно, бути снайпером - Яр розповідає у відео в рамках спільного проєкту ОСУВ “Хортиця” та LB.ua “Війна. Покровський напрямок”.
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