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«Путін не хоче миру»: Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готує нові санкції для посилення тиску на Росію

Новий пакет включатиме, серед іншого, санкції щодо «Північного потоку 1» та «Північного потоку 2» і зниження граничної ціни на нафту.

«Путін не хоче миру»: Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готує нові санкції для посилення тиску на Росію

Сьогодні, 16 травня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі лідерів з усієї Європи в Тирані (столиця Албанії) заявила, що Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій, щоб посилити тиск на Владіміра Путіна через війну в Україні, передає Reuters.

Втім, як зазначає видання, ЄС вже ухвалив 17 пакетів санкцій – останній цього тижня – і дипломати кажуть, що дедалі важче досягти необхідної одностайності серед 27 членів блоку для прийняття нових заходів.

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«Він не хоче миру, тому ми повинні посилити тиск, і саме тому ми працюємо над новим пакетом санкцій», – сказала фон дер Ляєн, маючи на увазі Путіна, перед самітом Європейського політичного співтовариства в Албанії.

«Цей пакет включатиме, наприклад, санкції щодо «Північного потоку 1» та «Північного потоку 2». Він стосуватиметься роботи над включенням до списку більшої кількості суден російського тіньового флоту, а також зниження граничної ціни на нафту, а також більше санкцій щодо фінансового сектору в Росії».

За словами чиновників та дипломатів, «масові» санкції, якими європейські лідери погрожували протягом останніх днів, потребуватимуть підтримки США для успіху.

 

Зазначимо, сьогодні вдень зустріч України і Росії за посередництва Туреччини добігла кінця. Вона тривала менше двох годин. Росія висунула нереалістичні вимоги – відвести війська України для початку припинення вогню.
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