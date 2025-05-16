Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
ГоловнаСуспільствоВійна

Сибіга підсумував переговори з росіянами у Стамбулі

«План Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки», - вважає глава МЗС України.

Сибіга підсумував переговори з росіянами у Стамбулі
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підсумував переговори із росіянами у Стамбулі.

Support LB.ua

Він згадав про «російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше» і зазначив, що можна назвати такі результати:

  • повернення полонених;
  • закласти основу для подальших переговорів про припинення вогню;
  • робота над зустріччю лідерів України і РФ, бо «в Росії рішення ухвалює лише Путін. Йому слід перестати уникати нашого Президента Володимира Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч».

«Припинення вогню — ця делегація не мала достатніх повноважень. І це погано, що Путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню. Це основа для успіху будь-яких подальших рішень та кроків», - зазначив міністр.

Сибіга додав, що у Стамбулі Україна довела, що «прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням». 

«Для того, щоб Росія теж почала роботи реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск. Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів у цьому. Зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен», - заявив глава МЗС.

Сибіга підкреслив, що «план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки». «Бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль Президента Дональда Трампа», - пояснив міністр і запевнив, що наша держава «продовжить триматися своєї лінії та досягати своїх результатів». 

  • Про домовленість повернення тисячі полонених і роботу над зустріччю Зеленського і Путіна спершу повідомив міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію на  перемовинах у Стамбулі 16 травня.
  • Як проходили переговори між Україною і РФ того дня - читайте подробиці в матеріалі на LB.ua.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies