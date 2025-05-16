Сибіга підсумував переговори з росіянами у Стамбулі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підсумував переговори із росіянами у Стамбулі.

Він згадав про «російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше» і зазначив, що можна назвати такі результати:

повернення полонених;

закласти основу для подальших переговорів про припинення вогню;

робота над зустріччю лідерів України і РФ, бо «в Росії рішення ухвалює лише Путін. Йому слід перестати уникати нашого Президента Володимира Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч».

«Припинення вогню — ця делегація не мала достатніх повноважень. І це погано, що Путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню. Це основа для успіху будь-яких подальших рішень та кроків», - зазначив міністр.

Сибіга додав, що у Стамбулі Україна довела, що «прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням».

«Для того, щоб Росія теж почала роботи реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск. Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів у цьому. Зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен», - заявив глава МЗС.

Сибіга підкреслив, що «план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки». «Бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль Президента Дональда Трампа», - пояснив міністр і запевнив, що наша держава «продовжить триматися своєї лінії та досягати своїх результатів».