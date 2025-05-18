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Фронтмен гурту U2 Боно вийшов на червону доріжку Каннського фестивалю з українськими воїнами

Музикант подякував Збройним силам України за боротьбу за свободу.

Фронтмен гурту U2 Боно вийшов на червону доріжку Каннського фестивалю з українськими воїнами
Фото: "Культурні сили"/ Instagram

Під час прем’єри біографічного фільму Stories of Surrenders (Історії примирення) про вокаліста ірландського гурту U2 Боно на Каннському кінофестивалі музикант вийшов червону доріжку з українськими воїнами.

Про це пише "УП.Культура".

На події музикант з’явився у супроводі Шона Пенна  та українськиї військових, резидентів проєкту "Культурні сили". 

Зокрема: бандуриста та оператора БПЛА Тараса Столяра; оперного співака та бійця ТрО Юрія Іваськевича, який у боях на фронті втратив ногу; крипальки та розвідниці Ольги Рукавішнікової, яка втратила око при виконанні бойового завдання.

Згодом зі сцени музикант подякував Збройним силам України за боротьбу за свободу.

"Я хочу подякувати вам, бо ви захищаєте нашу свободу. Дякую, дякую! Слава Україні", – сказав музикант.

Прем’єрний показ фільму Stories of Surrenders зустріли семихвилинними оплесками, після яких учасник рок-гурту Боно наголосив на важливості підтримки України та звернув увагу присутніх на боротьбу українських військових.

У "Культурних силах" зауважили, що делегація українських захисників бере участь у декількох заходах кінофестивалю в Каннах, де займається адвокацією інтересів країни та залученням підтримки.

  • У стартовий день Каннського фестивалю продемонстрували три документальні фільми про російсько-українську війну. До програми особливого "Дня України" увійшли фільми "Зеленський" Іва Жолана, Лізи Вапне та Аріана Шемена про життя українського Президента, "Наша війна" Бернара Анрі-Леві про бої на Покровському та Сумського напрямках і "2000 метрів від Андріївки" оскароносного режисера Мстислава Чернова. 
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