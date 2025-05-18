Ворог здійснив понад 140 ударів по північному прикордонню України, є пошкодження

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. Всього протягом минулої доби нараховано орієнтовно 145 обстрілів (362 вибухи) із різних видів озброєння.

"Попередньо втрат та поранень серед цивільного населення не зафіксовано. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, комерційні будівлі, комунальний заклад та приватні будинки", — кажуть військові.

Про це інформує ОК "Північ".

Впродовж минулої доби росіяни завдали 145 обстрілів по прикордонних територіях Чернігівської, частин Харківської та Сумської областей.

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