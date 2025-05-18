Ворог здійснив понад 140 ударів по північному прикордонню України, є пошкодження

Впродовж минулої доби росіяни завдали 145 обстрілів по прикордонних територіях Чернігівської, частин Харківської та Сумської областей.
Про це інформує ОК "Північ".
"Попередньо втрат та поранень серед цивільного населення не зафіксовано. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, комерційні будівлі, комунальний заклад та приватні будинки", — кажуть військові.
Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. Всього протягом минулої доби нараховано орієнтовно 145 обстрілів (362 вибухи) із різних видів озброєння.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.
- Минулої доби російські війська здійснили 100 обстрілів по 36 населених пунктах Сумської області.