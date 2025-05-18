Китай запроваджує антидемпінгові мита на пластмаси зі США, ЄС, Японії та Тайваню

Китай у неділю оголосив про запровадження антидемпінгових мит у розмірі 74,9% на імпорт кополімерів POM (тип інженерного пластику), зі Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Японії та Тайваню.

Про це пише Reuters.

У травні минулого року Міністерство торгівлі Пекіну почало розслідування невдовзі після того, як США різко підвищили тарифи на китайські електромобілі, комп'ютерні чіпи та інший імпорт.

Висновки Міністерства торгівлі є завершенням цього розслідування. За даними відомства, кополімери POM можуть частково замінити такі метали, як мідь і цинк, і мають різноманітне застосування, зокрема в автозапчастинах, електроніці та медичному обладнанні.

У січні міністерство заявило, що початкові розслідування виявили наявність демпінгу, і запровадило попередні антидемпінгові заходи у формі застави, починаючи з 24 січня.

Згідно із останньою заявою, найвищі антидемпінгові ставки у розмірі 74,9% стягуватимуть із імпорту зі Сполучених Штатів, тоді як європейські поставки оподатковуватимуться митами у розмірі 34,5%.

Китай запровадив мита у розмірі 35,5% на імпорт з Японії, за винятком Asahi Kasei Corp, на яку було встановлено специфічну для компанії ставку у розмірі 24,5%.

На імпорт з Тайваню наклали загальне мито у розмірі 32,6%, тоді як Formosa Plastics отримала мито у розмірі 4%, а Polyplastics Taiwan – 3,8%.