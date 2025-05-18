Командира ХАМАСу Мухаммеда Сінвара знайшли мертвим в одному із тунелів у смузі Гази

Ізраїльські чиновники називали Сінвара "перешкодою для досягнення угоди про припинення вогню" у смузі Гази.

Унаслідок серії ізраїльських авіаударів минулого тижня було ліквідовано фактичного лідера ХАМАСу Мухаммеда Сінвара. Його тіло знайшли у тунелі Хан-Юніс у смузі Гази.

Про це повідомляє Times of Israel.

Мухаммед Сінвар був молодшим братом колишнього ватажка ХАМАСу в Газі Ях'ї Сінвара, якого ліквідував ЦАХАЛ на півдні Гази в жовтні минулого року.

Також відомо, що Закарія Сінвар, ще один його брат, був убитий внаслідок ізраїльського авіаудару в суботу ввечері. Згідно з повідомленнями, він загинув разом з трьома своїми дітьми в результаті удару по намету, в якому вони проживали. Закарія Сінвар працював викладачем в Ісламському університеті в Газі.

Згідно з повідомленнями, у вівторок Мухаммед Сінвар загинув від удару, спрямованого на підземний командний пункт під Європейським госпіталем, де, як вважають, він переховувався.

За даними саудівського каналу Al-Hadath, його тіло було знайдено разом з останками 10 його помічників. У повідомленні йдеться, що є докази того, що командир бригади "Рафах" військового крила ХАМАСу Мохаммед Шабана також загинув під час удару.

Міністерство охорони здоров'я в Газі, яким керує ХАМАС, повідомило про 16 загиблих і понад 70 поранених в результаті удару, хоча не уточнило, чи був Сінвар серед жертв.

Ізраїль не підтвердив смерть ні Мухаммеда Сінвара, ні Шабани, але міністр оборони Ізраїль Кац заявив у неділю Комітету з питань закордонних справ та оборони, що, на його думку, молодший Сінвар загинув під час удару минулого тижня по тунельному комплексу.

"Офіційного підтвердження немає, але, за всіма ознаками, Мухаммеда Сінвара було ліквідовано", – сказав Кац, згідно з інформацією ізраїльських ЗМІ.

Ізраїльські чиновники називали Мухаммеда Сінвара "перешкодою для досягнення угоди про припинення вогню" у смузі Гази.