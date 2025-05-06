Єврокомісія пропонує заборонити імпорт російського газу до 2027 року

Також Комісія планує вже до кінця 2025 року заборонити імпорт російського газу за новими контрактами та за чинними спотовими угодами.

Європейська комісія у червні представить юридичні пропозиції щодо поступового припинення імпорту до ЄС усього російського природного газу, включно зі скрапленим (СПГ), до кінця 2027 року.

Про це йдеться в оприлюднених планах виконавчого органу Євросоюзу, повідомляє Reuters.

ЄС пообіцяв розірвати багаторічні енергетичні зв’язки з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Нова ініціатива має на меті завершити імпорт російського газу за чинними довгостроковими контрактами до кінця 2027 року.

Окрім того, Комісія планує вже до кінця 2025 року заборонити імпорт російського газу за новими контрактами та за чинними спотовими угодами.

«З лютого 2022 року ми фактично витратили більше коштів на купівлю викопного палива в Росії, ніж надали допомоги Україні. Очевидно, що так не може тривати далі», — заявив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен.

У Брюсселі заявили про готовність збільшити імпорт американського СПГ, аби компенсувати російські обсяги. За словами Йоргенсена, навіть у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною повернення до закупівель російського палива було б «необачним».

Близько 19% газу в Європу досі надходить з Росії — переважно через трубопровід «Турецький потік» і у вигляді СПГ. До війни цей показник становив приблизно 45%.

Сполучені Штати посилюють тиск на Росію з метою досягнення мирної угоди, яка, у разі її укладення, може відкрити шлях до часткового зняття санкцій і відновлення постачань російської сировини. Утім Йоргенсен наголосив, що навіть за такого сценарію Європі не варто повертатися до старих залежностей.

У планах не конкретизували, якими саме юридичними інструментами хочуть реалізувати заборону на імпорт. За словами єврокомісара, це будуть механізми, подібні до режиму «форс-мажору», що дозволяють компаніям вийти з контрактів у зв’язку з надзвичайними обставинами.

Остаточне рішення мають схвалити Європейський парламент і більшість держав-членів ЄС. Наразі газ не підпадає під санкції через опір деяких країн, зокрема, Словаччини й Угорщини, які залежать від трубопровідних постачань із Росії і заявляють, що перехід на альтернативні джерела призведе до зростання цін.