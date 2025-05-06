СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
Трамп не певен, чи потрібно йому дотримуватися Конституції США
Трамп не певен, чи потрібно йому дотримуватися Конституції США
ISW: Путін готує населення до продовження війни і майбутніх конфліктів із Заходом
ISW: Путін готує населення до продовження війни і майбутніх конфліктів із Заходом
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
Як Еліна Світоліна поступилася у Мадриді та з чим підходить до Ролан Гаррос
Микола Точицький: «Культура — це питання безпеки. І не лише України»
Микола Точицький: «Культура — це питання безпеки. І не лише України»
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
ГоловнаСвіт

Єврокомісія пропонує заборонити імпорт російського газу до 2027 року

Також Комісія планує вже до кінця 2025 року заборонити імпорт російського газу за новими контрактами та за чинними спотовими угодами.

Єврокомісія пропонує заборонити імпорт російського газу до 2027 року
газова труба
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія у червні представить юридичні пропозиції щодо поступового припинення імпорту до ЄС усього російського природного газу, включно зі скрапленим (СПГ), до кінця 2027 року. 

Про це йдеться в оприлюднених планах виконавчого органу Євросоюзу, повідомляє Reuters.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

ЄС пообіцяв розірвати багаторічні енергетичні зв’язки з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Нова ініціатива має на меті завершити імпорт російського газу за чинними довгостроковими контрактами до кінця 2027 року.

Окрім того, Комісія планує вже до кінця 2025 року заборонити імпорт російського газу за новими контрактами та за чинними спотовими угодами.

«З лютого 2022 року ми фактично витратили більше коштів на купівлю викопного палива в Росії, ніж надали допомоги Україні. Очевидно, що так не може тривати далі», — заявив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен.

У Брюсселі заявили про готовність збільшити імпорт американського СПГ, аби компенсувати російські обсяги. За словами Йоргенсена, навіть у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною повернення до закупівель російського палива було б «необачним».

Близько 19% газу в Європу досі надходить з Росії — переважно через трубопровід «Турецький потік» і у вигляді СПГ. До війни цей показник становив приблизно 45%.

Сполучені Штати посилюють тиск на Росію з метою досягнення мирної угоди, яка, у разі її укладення, може відкрити шлях до часткового зняття санкцій і відновлення постачань російської сировини. Утім Йоргенсен наголосив, що навіть за такого сценарію Європі не варто повертатися до старих залежностей.

У планах не конкретизували, якими саме юридичними інструментами хочуть реалізувати заборону на імпорт. За словами єврокомісара, це будуть механізми, подібні до режиму «форс-мажору», що дозволяють компаніям вийти з контрактів у зв’язку з надзвичайними обставинами.

Остаточне рішення мають схвалити Європейський парламент і більшість держав-членів ЄС. Наразі газ не підпадає під санкції через опір деяких країн, зокрема, Словаччини й Угорщини, які залежать від трубопровідних постачань із Росії і заявляють, що перехід на альтернативні джерела призведе до зростання цін.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies