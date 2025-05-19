Іспанія блокує понад 65 тисяч оголошень про оренду житла для туристів на Airbnb

Більшість оголошень Airbnb, які були заблоковані, не вказували номер ліцензії, а інші не вказували, чи є власник фізичною особою чи корпорацією.

Іспанський уряд дав вказівку Airbnb вилучити зі своєї платформи понад 65 000 оголошень про оренду житла на свята, заявивши, що вони порушують чинні правила.

Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство захисту прав споживачів Іспанії.

“Уряд Іспанії, а також міські ради та регіональні органи влади розпочали загальні репресії щодо оренди туристичного житла через такі сайти, як Airbnb та Booking.com, які, на думку багатьох іспанців, створюють надлишковий туризм, обмежують житловий фонд і роблять оренду недоступною для місцевих жителів”, ‒ зазначає видання.

У заяві міністерства йдеться, що більшість оголошень Airbnb, які були заблоковані, не вказували номер ліцензії, а інші не вказували, чи є власник фізичною особою чи корпорацією.

Міністр захисту прав споживачів Пабло Бустіндуй заявив, що його мета ‒ покласти край загальній “відсутності контролю” та “незаконності” в бізнесі оренди житла на відпочинок та “сприяти доступу до житла та захищати права споживачів”.

Мер Барселони Хауме Колбоні здійснив найжорсткіший крок в історії Іспанії у червні минулого року, коли наказав запровадити повну заборону на оренду житла для туризму до 2028 року.