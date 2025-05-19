Велика Британія та ЄС досягли "прориву" щодо умов перезавантаження відносин після Brexit

У понеділок оголосять договір про оборону та безпеку, але перемовини щодо деталей оновлених відносин тривають.

Велика Британія та ЄС досягли "прориву" в переговорах щодо історичного перезавантаження відносин після Brexit. У понеділок оголосять договір про оборону та безпеку, але перемовини щодо деталей оновлених відносин тривають.

Як пише Financial Times, про це кажуть урядовці Великої Британії.

Обидві сторони сперечалися щодо ключових деталей цих відносин, зокрема рибальства, торгівлі продовольством та мобільності молоді.

Останні переговори відбулися напередодні саміту ЄС та Великої Британії в Ланкастер-Хаусі в понеділок, де обидві сторони підпишуть угоду про партнерство в галузі безпеки та оборони. Це стане центральним елементом нових відносин.

Саміт має розпочатися о 10:00 ранку в понеділок.Також посли ЄС зустрінуться рано в понеділок, щоб розглянути результати останніх домовленостей між британськими чиновниками та переговірниками Європейської комісії. Один високопоставлений дипломат ЄС заявив, що угоди досягнуть.

ЄС запропонував Великій Британії нову безстрокову угоду щодо зниження бар'єрів у торгівлі сільськогосподарською продукцією, але лише в обмін на 10-річне продовження чинної угоди, яка дозволяє рибалкам ЄС працювати у водах Великої Британії.

Даунінг-стріт, яка раніше пропонувала п'ятирічне продовження угоди, відмовилася коментувати цю пропозицію.

Стармер має підписати оборонний пакт та комюніке, що обіцяє поглиблення економічної співпраці, під час двогодинної зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Очікується, що саміт ЄС-Велика Британія, перший після набрання чинності Brexit у 2020 році, "підкреслить дух примирення".

Британські чиновники визнали, що ЄС не погодиться на безстрокову угоду про усунення бар'єрів у торгівлі продуктами харчування та тваринами після Brexit. Це було одним із ключових "прохань" Великої Британії, якщо Брюссель не буде задоволений угодою щодо риби.

Брюссель наполягав на тому, що будь-яка угода про санітарні та фітосанітарні заходи (СФС), повинна діяти лише доти, доки Велика Британія погоджується зберігати чинні правила рибальства для човнів ЄС. Європейські дипломати розцінили пропозицію необмеженої угоди щодо СФС в обмін на 10-річну угоду про рибальство як значну поступку.

Тим часом Велика Британія визнала, що усунення бар'єрів у торгівлі продуктами харчування вимагатиме від неї "динамічного узгодження" з правилами, прийнятими в Брюсселі, а також здійснення платежів до ЄС для фінансування роботи над стандартами харчових продуктів і тварин.

ЄС також намагається переконати Велику Британію приєднатися до програми мобільності молоді, яка включає покращення доступу студентів до британських університетів. Однак також там попередили, що це не спростить британським гастролюючим музикантам перетин кордонів у Європі або використання електронних паспортних воріт для мандрівників з Великої Британії, якщо країна не буде "більш смілививою" щодо мобільності молоді.

Дипломати ЄС скаржилися на нещодавню тактику Стармера, спрямовану на досягнення угоди. Минулого тижня британські міністри зателефонували своїм колегам у столицях ЄС, щоб наполягати на укладенні угоди в обхід комісії. Один із дипломатів назвав це "тактикою розділяй і володарюй".

Як кажуть британські чиновники, питання, які залишилися невирішеними за ніч, можна "відкласти на потім" для подальших переговорів, хоча ЄС хоче отримати від Лондона якомога більше твердих зобов'язань вже зараз.