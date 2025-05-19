Фінляндія надасть Україні боєприпаси за рахунок прибутку від заморожених активів РФ

Фінляндія надасть Україні боєприпаси за рахунок прибутку від заморожених російських активів. Вартість угоди становить 90 мільйонів євро.

Про це повідомили у Міноборони Фінляндії.

Там зазначають, що ця країна є однією із тих держав, що впроваджують заходи Європейського Союзу щодо постачання Україні оборонної продукції за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів.

Фінляндія уклала угоду з Європейською Комісією про постачання Україні важких боєприпасів. Їх закуплять у фінських постачальників і профінансують за рахунок коштів від заморожених російських активів, які будуть спрямовані через Європейський фонд миру (EPF). Вартість угоди становить 90 мільйонів євро.

"Нам вдалося домовитися про додаткове фінансування підтримки Фінляндії Україні. Кошти надходять із заморожених російських активів. Продукція закуповується у фінської промисловості та надсилається до України для підтримки її оборони. Я дуже задоволений результатом", – сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен і додав, що підтримка України з боку Фінляндії є непохитною та сильною навіть в інших аспектах.

За його словами, новий пакет, поряд із національною програмою підтримки на суму 660 мільйонів євро, "зміцнить зв’язки між фінською промисловістю та підтримкою України з боку Фінляндії".

Проте більше інформації про вміст, спосіб та графік доставки не надаватимуть.