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На ТОТ Херсонщини росіяни вручали чоловікам повістки у чергах за гуманітарною допомогою

Росіяни так діють, оскільки не можуть спокійно ходити по вулицях і вручати там повістки.

На ТОТ Херсонщини росіяни вручали чоловікам повістки у чергах за гуманітарною допомогою
Ілюстративне фото
Фото: Центр нацспротиву

В Олешківській громади на ТОТ Херсонської області російські загарбники скликали людей на роздачу гуманітарної допомоги, і там вручали чоловікам повістки. 

Про це повідомила керівниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко, передає Укрінформ.

“Зараз важко доїхати в Олешки через обстріли, тому, як я вже згадувала, постачання продуктів дуже погане. І росіяни цим користуються. Були випадки, коли вони оголошували роздачу гуманітарної допомоги або завезення якихось товарів зі знижкою, або давали оголошення щодо працевлаштування – і на місці людей чекали вже представники РФ, які вручали повістки чоловікам”, - розповіла Гасаненко.

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Вона зазначила, що в Олешках росіяни діють саме так, оскільки не можуть ходити по вулицях, як, наприклад, в Генічеському районі.
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