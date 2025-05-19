Росіяни атакували приватні підприємства Дніпропетровщини

Ворог застосував артилерію та дрони по населених пунктах Дніпропетровської області.

Російська армія упродовж дня застосувала дрони та артилерію по двох районах Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів пошкоджені лінії електропередач, підприємства та будинки.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни тероризував прифронтові громади Нікопольщини, застосовуючи важку артилерію. Разом із тим ворог використовував і дрони-камікадзе. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

Унаслідок обстрілів понівечені промислове підприємство, два приватні будинки і багатоповерхівки. Пошкоджені господарська споруда і лінія електропередач.

Уночі російські війська скерували БпЛА по Маломихайлівській громаді Синельниківського району. Там виникла пожежа, яку рятувальники загасили. За уточненими даними, через вчорашню атаку, у цій же громаді потрощені три приватні оселі.

Минулося без загиблих та постраждалих.