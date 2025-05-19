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В Україні до 15 років ув'язнення засудили двох зрадників, які воювали на боці окупанта

Українські військові затримали зрадників у Покровському районі Донеччини.

В Україні до 15 років ув'язнення засудили двох зрадників, які воювали на боці окупанта
Фото: Офіс генпрокурора

До 15 років позбавлення волі засуджено двох зрадників, які воювали на боці окупантів проти України.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Відомо, що за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України двоє мешканців Донецька та Харцизька перейшли на бік ворога. 

Вони доєднались до підрозділів так званої "народної міліції днр", де один з них обійняв посаду гранатометника. Він ніс службу на блокпостах, перевіряв документи і транспортні засоби. Крім того, вишукував серед громадян осіб з проукраїнською позицією.

Інший засуджений — радіотелефоніст, який згодом змінив рід діяльності та став кулеметником. Чоловік облаштовував фортифікаційні споруди і з метою передачі інформації про місцезнаходження Сил оборони забезпечував комунікацію між підрозділами за допомогою радіостанцій. 

Також він здійснював охорону Антонівського мосту, де регулював проїзд цивільного автотранспорту. 

Обидва воювали зокрема на Курахівському, Херсонському та Волноваському напрямках.

Військовослужбовці ЗСУ затримали їх у Покровському районі. Досудове розслідування — ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

На вироки суду чоловіки чекали під вартою.

  • Правоохоронці підозрюють двох бойовиків “ДНР” у тому, що ті катували мирного мешканця під час тимчасової окупації правобережжя Херсонської області.
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