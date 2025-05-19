У Херсоні через дронову атаку постраждав тракторист

У Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждав 66-річний працівник підприємства критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"У Херсоні через російський дроновий удар постраждав працівник підприємства критичної інфраструктури. В момент ворожої атаки 66-річний чоловік перебував у тракторі", — ідеться у повідомленні.
У постраждалого діагностували вибухову травму, контузію та уламкове поранення чола. Його доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- Учора, 18 травня, росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Під атаку потрапив центральний район обласного центру. Атаки зазнала будівля залізничного вокзалу та прилеглі вулиці. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі.