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У Херсоні через дронову атаку постраждав тракторист

Чоловік зазнав множинних травм.

У Херсоні через дронову атаку постраждав тракторист
Тракторист загинув від наїзду на снаряд
Фото: Національна поліція

У Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждав 66-річний працівник підприємства критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Херсоні через російський дроновий удар постраждав працівник підприємства критичної інфраструктури. В момент ворожої атаки 66-річний чоловік перебував у тракторі", — ідеться у повідомленні.

У постраждалого діагностували вибухову травму, контузію та уламкове поранення чола. Його доставили до лікарні для надання меддопомоги.

  • Учора, 18 травня, росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Під атаку потрапив центральний район обласного центру. Атаки зазнала будівля залізничного вокзалу та прилеглі вулиці. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі.
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