У Херсоні через дронову атаку постраждав тракторист

Тракторист загинув від наїзду на снаряд

У Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждав 66-річний працівник підприємства критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Херсоні через російський дроновий удар постраждав працівник підприємства критичної інфраструктури. В момент ворожої атаки 66-річний чоловік перебував у тракторі", — ідеться у повідомленні.

У постраждалого діагностували вибухову травму, контузію та уламкове поранення чола. Його доставили до лікарні для надання меддопомоги.