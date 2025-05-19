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УП: за рішенням Сирського замінили командира 59 бригади безпілотних систем

За даними журналістів, рішення ухвалив саме головком, а не командувач СБС.

УП: за рішенням Сирського замінили командира 59 бригади безпілотних систем
Богдан Шевчук та Володимир Зеленський
Фото: АрміяTV

За даними УП, у 59-ій окремій штурмовій бригаді безпілотних систем терміново замінили командира бригади. Замість підполковника Богдана Шевчука призначили полковника Олександра Сака, який очолював 53 бригаду. 

За інформацією видання від співрозмовників у 59 бригаді, заміна командира відбулася 15-16 травня. Один зі співрозмовників видання сказав, що рішення про усунення Шевчука ухвалював не командир Сил безпілотних систем, а головком Олександр Сирський

Рішення про призначення командирів бригад указом затверджує президент. 

"Причини нагальної заміни комбрига поки що не розголошуються. Співрозмовники УП припускають, що вони криються в ускладненні обстановки на тій ділянці Покровського напрямку, де тримає оборону 59-та", – повідомили журналісти. 

На цій ділянці ворог активно веде штурми і має певні успіхи. 

53 бригада, донедавна очолювана Саком, несе оборону в лісах Кремінної. Співрозмовники УП оцінили його репутацію як хорошу.

Олександр Сак
Фото: MilitaryLand
Олександр Сак

59 окрема штурмова бригада безпілотних систем була сформована після початку війни – наприкінці 2014 року. Тоді вона була мотопіхотною. 

  • Олександр Сак мав досвід командування бригадами і до того, як очолив 53 бригаду. Він у 2022-2023 командував новоствореною 47 окремою бригадою "Маґура". Лицар ордена Богдана Хмельницького. З 2019 очолював батальйон 93 бригади. 
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