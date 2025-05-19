Росіяни застосували по Харківщині авіабомби та дрони, поранені люди

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ постраждали 55-річний чоловік, 55-річна і 75-річна жінки.

Як зазначив начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 КАБ;

14 БпЛА «Герань-2»;

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 30 приватних будинків, 2 господарчі споруди, гараж, будівлі сільськогосподарського підприємства, трактор, 3 вантажні автомобілі;

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, сільськогосподарське підприємство, 4 комбайни, трактор, автобус, 2 автомобілі.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Строївки. На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Нової Кругляківки.