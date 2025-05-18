Головне за неділю, 18 травня: 130 боєзіткнень, обстріл вокзалу в Херсоні

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 травня відбулося 130 боєзіткнень.

На Покровський напрям припали 44 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбивали 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя, сім боєзіткнень ще тривають. Авіаційних ударів зазнали Новодарівка та Бурлацьке.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 травня – в новині.

18 травня росіяни знову обстріляли Херсон з артилерії. Під атаку потрапив центральний район обласного центру, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Атаки зазнала будівля залізничного вокзалу та прилеглі вулиці. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

В Укрзалізниці повідомили згодом, що, хоча пасажири та працівники залізниці не постраждали, внаслідок обстрілу був уражений пасажирський локомотив.

Президент Володимир Зеленський у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу виступив зі зверненням.

"81 рік тому радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Цілий народ вигнали з рідної землі й кинули в дорогу, що стала смертним вироком для тисяч і тисяч людей, для багатьох сімей. Щонайменше третина кримськотатарського народу була втрачена через хвороби, голод, виснаження і знущання. Трагедія, яка стала можливою через злочинну тоталітарну систему й безкарність вождів у Москві. Трагедія, яка ніколи не мала б повторитися. Але сталася ще одна російська окупація Криму у 2014 році, і тепер знову тисячі сімей, на жаль, розділені. Знову треба боротися за свободу та власний дім", — ідеться у зверненні.

"Крим, як і вся Україна, має бути вільним. Імперії завжди падають", — наголосив Президент.

У Ватикані відбулася інавгурація нового Папи Римського Лева XIV. Новий глава Католицької церкви в присутності численних паломників та офіційних делегацій з усього світу отримав символи понтифікату – палій та перстень рибалки.

Як повідомляє Vatican News , в богослужінні взяли участь приблизно 200 тисяч вірян. Понад 150 офіційних делегацій представляли міжнародну спільноту, чимало країн були представлені на найвищому рівні, зокрема Україну представляв президент Володимир Зеленський. Були присутні екуменічні делегації, деякі на чолі з предстоятелями, зокрема були присутні Вселенський патріарх Варфоломій І та Єрусалимський патріарх Теофіл ІІІ.

«Змучена Україна чекає з надією на переговори у справі справедливого і тривалого миру», - сказав Папа наприкінці, виголошуючи молитву до Цариці неба. Заклик Папи присутні на площі св.Петра зустріли оплесками.

Подробиці й світлини – в нашій новині.

Після церемонії Папа Лев XIV зустрівся із подружжям Зеленських.

Президент України і перша леді запросили Понтифіка здійснити апостольський візит в Україну.

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ФК «Динамо» достроково став чемпіоном України з футболу сезону 2024/2025.

Це 30-те чемпіонство ліги в історії команди.

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