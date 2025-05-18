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На Херсонщині росіяни дроном вбили літнього чоловіка

Окупанти атакували селище Веселе. 

На Херсонщині росіяни дроном вбили літнього чоловіка
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 18 травня, росіяни дроном вбили літнього чоловіка у Херсонській області. 

Як розповіли у обласній прокуратурі,  близько 10:50 військові РФ атакували БпЛА одну з вулиць у селищі Веселе на Херсонщині.

 Внаслідок скидання вибухівки травми, несумісні з життям, отримав 70-річний чоловік.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури  розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч.  2 ст. 438 КК України).

  • Упродовж минулої доби російські військові атакували соціальну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранень зазнали 8 людей.
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