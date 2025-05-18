На Херсонщині росіяни дроном вбили літнього чоловіка

Сьогодні, 18 травня, росіяни дроном вбили літнього чоловіка у Херсонській області.

Як розповіли у обласній прокуратурі, близько 10:50 військові РФ атакували БпЛА одну з вулиць у селищі Веселе на Херсонщині.

Внаслідок скидання вибухівки травми, несумісні з життям, отримав 70-річний чоловік.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).