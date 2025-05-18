Росія уночі запустила по Київщині понад 150 ударних БпЛА, — Калашник

Уночі 18 травня ворог запустив по Київщині понад 150 ударних БпЛА, що є одним з наймасованіших обстрілів. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Про це інформує очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Уночі ворог атакував Київщину понад півтора сотнею БпЛА, що є одним з наймасованіших обстрілів. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. На жаль, є жертви серед населення. Унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі постраждала ціла сім’я. Загинула жінка 27 років", — ідеться у повідомленні.

4-річний хлочик, син загиблої, який постражав унаслідок ворожої атаки, з осколковими пораненнями обличчя доставлений до дитячої лікарні "Охматдит".

Чоловік 59 років, дідусь, був прооперований, його стан задовільний. Знаходиться у травматологічному відділені місцевої лікарні.

61-річна жінка, бабуся, отримала численні осколкові поранення та знаходиться у місцевій лікарні під наглядом лікарів. Вся необхідна медична допомога надається.

В Обухівському районі зруйновано житловий будинок, вибито скління у семи багатоповерхових житлових будинках. Пошкоджені будівлі комунального підприємства, закладів освіти, Укрпошти, шиномонтажу, три приватні будинки та автомобілі.

У Фастівському районі зруйновано складські приміщення та господарча будівля, пошкоджено два приватних будинки.

Усі оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки ворога.

"Звертаюся до кожного жителя області — будьте обережні. Якщо ви виявили підозрілий предмет, що може бути вибухонебезпечним, не торкайтеся його. Не намагайтеся його пересувати чи розбирати. Відійдіть на безпечну відстань та попередьте інших про небезпеку. Негайно повідомте про знахідку за номерами 101 або 102", — наголошує очільник КОВА.