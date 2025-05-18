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Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини

Окупанти застосували дрони, КАБ та важку артилерію.

Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Три райони Дніпропетровської області потерпали від ворожих атак протягом дня. Окупанти застосували дрони, КАБ та важку артилерію.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

На Нікопольщині ворог тероризував райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську і Червоногригорівську громади. По населеним пунктам працювала важка артилерія. Застосовував агресор й FPV-дрони. 

Пошкоджені з десяток приватних осель, декілька господарських споруд та парників. Зачепило й лінії електропередач.На Грушівську громаду Криворіжжя російські війська скерували БпЛА. Зайнявся гараж на території приватного домоволодіння. 

Надвечір противник вдарив КАБом по Маломихайлівській громаді Синельниківського району. 
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