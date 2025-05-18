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ГУР: РФ планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети

Місце запуску – район поблизу населеного пункту Свободний Свєрдловскої області Росії.

ГУР: РФ планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У ніч на 19 травня Росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це інформує ГУР. 

"З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "ярс", – йдеться у повідомленні. 

 За даними розвідки, запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. 

Місце запуску – район поблизу населеного пункту Свободний Свєрдловскої області Росії.

Дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.
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