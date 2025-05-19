ГУР: РФ планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети
ГУР: РФ планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети
У Румунії на президентських виборах фіксують найвищу явку за останні 20 років
У Румунії на президентських виборах фіксують найвищу явку за останні 20 років
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
«Тактика залякування не спрацювала»: Кислиця допустив, що у Стамбулі очільник делегації РФ хотів залякати його особисто
«Тактика залякування не спрацювала»: Кислиця допустив, що у Стамбулі очільник делегації РФ хотів залякати його особисто
У Ватикані завершилась церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV
У Ватикані завершилась церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині двоє людей поранені унаслідок російської агресії

Загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

На Донеччині двоє людей поранені унаслідок російської агресії
наслідки російської агресії
Фото: Донецька ОВА

У Донецькій області через російську агресію поранені двоє людей.

Як розповіли у ОВА, загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти області. 

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено підприємство, у Родинському – будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, гараж і авто. В Іллінівці поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки і лінію електропередач. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 58 людей, у тому числі 4 дитини.

  • Стало відомо, що російські окупанти зруйнували унікальну дерев’яну церкову – Храм Свято-Вознесенський в с.Новотроїцьке на Донеччині.  
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies