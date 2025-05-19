На Донеччині двоє людей поранені унаслідок російської агресії

У Донецькій області через російську агресію поранені двоє людей.

Як розповіли у ОВА, загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти області.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено підприємство, у Родинському – будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, гараж і авто. В Іллінівці поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки і лінію електропередач. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 58 людей, у тому числі 4 дитини.