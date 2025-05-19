Росіяни атакували околиці Краматорська, постраждали люди (оновлено)

Сьогодні російська армія атакувала Краматорськ Донецької області керованою авіаційною бомбою, повідомили у міській раді.
За інформацією прокуратури Донецької області, армія РФ скинула авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК на приватний сектор Краматорська.
Поранено 62-річного чоловіка та жінку 80 років. Постраждалі отримали мінно-вибухові травми і забійні рани.
Також унаслідок атаки у 63-річного чоловіка стався інсульт. Містянам надано медичну допомогу.
“Приблизно об 11:10 росіяни вдарили по околицях Краматорська 250-кілограмовою керованою авіаційною бомбою”, ‒ зазначили посадовці.
Внаслідок удару постраждали дві людини, вони отримали мінно-вибухові травми.
Пошкоджень зазнали сім будинків.
Минулого тижня контррозвідка Служби безпеки затримала у Краматорську агента ФСБ Росії. Він розвідував координати для нових серій ракетно-дронових ударів.