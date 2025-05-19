Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
ГУР: РФ планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети
ГУР: РФ планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети
«Тактика залякування не спрацювала»: Кислиця допустив, що у Стамбулі очільник делегації РФ хотів залякати його особисто
«Тактика залякування не спрацювала»: Кислиця допустив, що у Стамбулі очільник делегації РФ хотів залякати його особисто
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
У Румунії на президентських виборах фіксують найвищу явку за останні 20 років
У Румунії на президентських виборах фіксують найвищу явку за останні 20 років
У Ватикані завершилась церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV
У Ватикані завершилась церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
ГоловнаСуспільствоВійна

На війні загинув дворазовий призер чемпіонатів світу з веслування на каное Олександр Калініченко

Захисник боронив країну на найважчих напрямках. 

На війні загинув дворазовий призер чемпіонатів світу з веслування на каное Олександр Калініченко
загинув дворазовий призер чемпіонатів світу з веслування на каное Олександр Калініченко
Фото: Комітет з питань молоді та спорту у Facebook

На війні загинув захисник, дворазовий призер чемпіонатів світу з веслування на каное Олександр Калініченко. З листопада 2023 його вважали зниклим безвісти під час виконання бойового завдання, але цього місяця надійшла звістка про його загибель. 

На війні загинув дворазовий призер чемпіонатів світу з веслування на каное
Фото: Комітет з питань молоді та спорту у Facebook
На війні загинув дворазовий призер чемпіонатів світу з веслування на каное

До того, як стати на захист країни, Калініченко працював тренером. Про це повідомили в Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту. 

"З початком повномасштабної війни добровільно став до лав Збройних Сил України. Захищав Київ, воював під Бахмутом, пройшов через контузію й далі продовжував боронити країну на Куп’янському та Запорізькому напрямках. 30 листопада 2023 року Олександр зник під час бойового завдання. Його вважали зниклим безвісти понад півтора року. У травні 2025 року підтвердилася найгірша звістка – він загинув. Олександр був люблячим чоловіком, турботливим батьком, братом, другом і наставником. Його вдома чекали дружина, донька та син",– повідомили в Раді. 
Теми:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies