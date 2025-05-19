На війні загинув дворазовий призер чемпіонатів світу з веслування на каное Олександр Калініченко

На війні загинув захисник, дворазовий призер чемпіонатів світу з веслування на каное Олександр Калініченко. З листопада 2023 його вважали зниклим безвісти під час виконання бойового завдання, але цього місяця надійшла звістка про його загибель.
До того, як стати на захист країни, Калініченко працював тренером. Про це повідомили в Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту.
"З початком повномасштабної війни добровільно став до лав Збройних Сил України. Захищав Київ, воював під Бахмутом, пройшов через контузію й далі продовжував боронити країну на Куп’янському та Запорізькому напрямках. 30 листопада 2023 року Олександр зник під час бойового завдання. Його вважали зниклим безвісти понад півтора року. У травні 2025 року підтвердилася найгірша звістка – він загинув. Олександр був люблячим чоловіком, турботливим батьком, братом, другом і наставником. Його вдома чекали дружина, донька та син",– повідомили в Раді.