На війні загинув дворазовий призер чемпіонатів світу з веслування на каное Олександр Калініченко

Фото: Комітет з питань молоді та спорту у Facebook

На війні загинув захисник, дворазовий призер чемпіонатів світу з веслування на каное Олександр Калініченко. З листопада 2023 його вважали зниклим безвісти під час виконання бойового завдання, але цього місяця надійшла звістка про його загибель.

Фото: Комітет з питань молоді та спорту у Facebook На війні загинув дворазовий призер чемпіонатів світу з веслування на каное

До того, як стати на захист країни, Калініченко працював тренером. Про це повідомили в Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту.

"З початком повномасштабної війни добровільно став до лав Збройних Сил України. Захищав Київ, воював під Бахмутом, пройшов через контузію й далі продовжував боронити країну на Куп’янському та Запорізькому напрямках. 30 листопада 2023 року Олександр зник під час бойового завдання. Його вважали зниклим безвісти понад півтора року. У травні 2025 року підтвердилася найгірша звістка – він загинув. Олександр був люблячим чоловіком, турботливим батьком, братом, другом і наставником. Його вдома чекали дружина, донька та син",– повідомили в Раді.