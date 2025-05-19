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"Білі янголи" евакуювали під обстрілами матір з дитиною з прифронтової громади на Сумщині

Росіяни знищили будинок 39-річної Тетяни та її 13-річного сина Артема.

"Білі янголи" евакуювали під обстрілами матір з дитиною з прифронтової громади на Сумщині
Фото: Національна поліція

"Білі янголи" під щільними ворожими обстрілами врятували матір з дитиною з прифронтової громади на Сумщині.

Про це повідомляють у Нацполіції України.

"У розбомбленому селі, що розташоване в одній із прикордонних громад, де щоденні обстріли стали сумною буденністю, поліцейські спецпідрозділу «Білий янгол» провели чергову евакуацію", кажуть поліцейські. 

39-річна Тетяна та її 13-річний син Артем до останнього не покидали свій дім, зберігаючи надію на спокій. Однак росіяни зруйнували їхнє житло, змусивши шукати безпечного притулку.

У поліції розповідають, що операція з евакуації була надзвичайно складною: щільні обстріли, зруйновані дороги, постійний ризик. Проте поліцейським вдалося успішно вивезти родину разом з домашнім улюбленцем — вірним охоронцем, песиком Мікі.
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