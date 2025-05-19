Унаслідок авіаудару РФ на Харківщині постраждали дві людини

У Харківській обалсті російська авіація скинула авіабомбу на село Старовірівка Куп'янського району. Унаслідок авіаудару двоє мирних мешканок постраждали.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

19 травня близько 15:15 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по с. Старовірівка Купʼянського району. Унаслідок удару поранення отримали дві жінки віком 45 та 73 років. Вони перебувають у лікарні.

Пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, авто, приміщення пошти.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).