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Унаслідок авіаудару РФ на Харківщині постраждали дві людини

Росіяни скинули авіабомбу на Старовірівку Куп'янського району.

Унаслідок авіаудару РФ на Харківщині постраждали дві людини
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській обалсті російська авіація скинула авіабомбу на село Старовірівка Куп'янського району. Унаслідок авіаудару двоє мирних мешканок постраждали.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

19 травня близько 15:15 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по с. Старовірівка Купʼянського району. Унаслідок удару поранення отримали дві жінки віком 45 та 73 років. Вони перебувають у лікарні.

Пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, авто, приміщення пошти.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
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