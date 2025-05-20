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Китай "підтримав прямий діалог" Росії і України

Чергова заява з Пекіна про підтримку діалогу в "кризі". 

Китай "підтримав прямий діалог" Росії і України
Фото: news.cgtn.com

Китай заявив про підтримку прямого діалогу між Росією та Україною. Відповідну заяву зробив речник міністерства закордонних справ Мао Нінг на тлі вчорашньої розмови американського президента з Володимиром Зеленським і Путіним. Про це пише The Guardian із посиланням на інформацію AFP. 

Мао Нінг додав, що Пекін "виступає за політичне рішення кризи". Також – що Китай підтримує всі зусилля для досягнення миру. 

"Сподіваємося, що зацікавлені сторони продовжуватимуть роботу над діалогом та переговорами, аби досягнути чесної, справедливої і міцної мирної угоди, прийнятної для всіх сторін", – сказав він. 

Як відомо, учора за результатами дзвінка Путіну Трамп сказав, що Україна і Росія негайно почнуть переговори про припинення вогню. Україна прагнула обговорення 30-денного припинення вогню ще на зустрічі з російською делегацією в Туреччині минулого тижня, але тоді Москва жодним чином не просигналізувала, що збирається погоджуватися. 

В українському МЗС казали, що хотіли би допомоги Китаю і Бразилії у тиску на Росію, аби та погодилася припинити вогонь.

Але за понад три повномасштабної війни Пекін у підтримці миру не заходив далі, ніж просто заяви. Окрім того, його громадяни беруть участь у боях на російському боці. 

Чому Китай не є безстороннім у питанні війни в Україні

Протягом усього періоду повномасштабної війни Пекін заявляв про "нейтралітет", але водночас продовжував торгувати з Росією, не застосував проти неї обмежувальних заходів і активно продавав їй товари подвійного призначення, які можна використати в воєнних цілях. 

В офіційній риториці Китаю уникали відповідальності Росії за агресії, а війну переважно називали "конфліктом". Водночас словесно підтримували мирні прагнення та переговори. 

8 квітня президент Володимир Зеленський уперше повідомив про те, що Україна захопила в полон двох громадян КНР, а загалом був бій з шістьма китайцями. Це відбувалося на українській територій, в Донецькій області – на відміну від участі у війні громадян Північної Кореї, яких росіяни застосовують на курському напрямку. 

Україна встановила дані понад 150 громадян КНР, що воюють на боці росіян. 

Пекін сказав, що "вивчає" ситуацію з взяттям у полон його громадян, а інформацію про те, що китайців, що беруть участь у війні значно більше, ніж двоє, назвав "безпідставною". 

Більше про це – в матеріалі "Про китайських «іхтамнєтів»". 
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