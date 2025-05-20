Трамп проти Ємену. Уроки для України

Американці уразили всі чотири електростанції. По суті, зараз виробництво електроенергії в Ємені — це локальні мережі із сонячних батарей і генераторів, навколо яких будують ланцюжок постачання.
Курку сьогодні вранці ріжуть, в обід перетворюють на шаурму, увечері залишки за зниженою ціною продають незаможним — жодних холодильників й інших рефрижераторів, крім цих острівців.
Розбомблений аеропорт Сани — паливні цистерни, літаки, переорана злітно-посадкова смуга.
Бавовняна фабрика, цементний завод, металургійні цехи — кампанія проти промисловості подвійного призначення.
І що ми бачимо?
Хусити запустили кілька хвиль протикорабельних ракет по авіаносцях — поки що прорвати ППО не виходить, але й американцям не вдається дистанційно вивести з гри довгу руку Ірану.
З часів Саддама пускові установки в близькосхідній забудові не найпростіша ціль для ланцюжка виявлення — наведення — ураження.
Розколота багаторічною громадянською війною (триває ще з 2011 року) країна, яку постачають тільки морем (на півночі — ворожа Саудівська Аравія і пустеля) і повітрям, після місяців бомбардувань 4 травня завдала удару іранською балістичною ракетою по аеропорту «Бен-Гуріон» у Тель-Авіві.
В угоді про припинення вогню зі США немає пункту про Ізраїль, хоча криза в Червоному морі й почалася з атак хуситів на ізраїльські судна у відповідь на операцію в Газі.
Десятки кораблів пошкоджені, два хусити захопили, порт Ейлат практично банкрут (половину працівників звільнили, були місяці, коли перевалка падала на 90 %) — це не жарти.
Статус кво світової торгівлі — важливий елемент доларової системи, яка і робить США наддержавою, арбітром світових процесів.
Підсумки — Ємен зберіг можливість бити іранським гіперзвуком за 2000 км. Ізраїль завдає ударів у відповідь — після місяців атак на території Ємену все ще є банк цілей, це багато про що свідчить.
Також Ємен зберіг авіаційне та морське постачання — через мережу примітивних злітних смуг і пірсів.
Тож бойові частини, двигуни, електроніку й корпуси ракет доставляють різними маршрутами і збирають за допомогою викрутки всередині країни.
Найбільше в цій історії дивує, звичайно, деградація ставлення західного суспільства до втрат.
Іранськими ракетами збили сім-дев'ять безпілотників MQ-9 Reaper, а версії Block 5 коштували Нідерландам 151 мільйон доларів.
От тільки станція управління, запасні частини, радар у контейнері й запас ракет залишилися на землі, оператор вижив. Це і є роботою таких безпілотників — падати замість літаків з живими людьми.
Свого часу США втратили під 1000 БпЛА над Китаєм і В'єтнамом.
О Господи! Втратили два літаки F-18 палубної авіації — напишемо про це з нотками істерики в усіх ЗМІ.
Під час бомбардувань В'єтнаму таких втрат американці зазнавали за тиждень.
З 31 втраченої «летючої фортеці» B-52 12 розбилися в аваріях і пригодах.
Але все... Іранські системи ППО навелися навіть на F-35, тому надійшов наказ згортати операцію, щоб не наражатися на іміджеві втрати.
Та й запаси високоточного озброєння потрібні в Тихоокеанському регіоні, а бомбити чавуном означає втрачати людей і техніку.
Хоча це ази — можеш стріляти ти, можуть стріляти в тебе.
У Югославії збили найкращий на той час літак на планеті — F-117. Причому це не означало, що літак був неефективним: югославам довелося робити засідку, використовувати оптичний канал пускових попереднього покоління. Літак якраз працював як невидимка, його засікли камерою, увімкнули радар С-125 метрового діапазону, заміряли приблизно висоту й підірвали ракету дистанційно.
Втрата була іміджево неприємною, але на війні так буває. Югославію продовжили бомбардувати — і змусили припинити операції в Косові.
Але слід визнати — той час минув.
В епоху X (Twitter) будь-яка втрата такого типу означає місяць з'ясовувань, хто був кращим, Байден чи Трамп, і коли Америка знову стане великою. Рейтинги, блоги, кампанії на замовлення.
Це ж означає, що неможлива єдина ефективна операція проти таких племінних утворень на утриманні «осі зла», як Ємен.
Потрібна морська блокада легкими катерними силами, знищення рибальських човнів і дау, на яких доправляють протикорабельні ракети і дрони. Постановка мінних полів, огляд, знищення на місці в разі спроб прориву.
Усе це потрібно робити разом з пресингом дронів, які мають зупиняти будь-які спроби ППО зібратися в єдине ціле — колупати вузли зв'язку, РЛС, склади, керування. Попри втрати.
Утратили десять — замовили наступні десять. Ми взагалі не коментуємо втрат і заяв терористів, це ШІ, дипфейк, повідомимо за підсумками розслідування.
Плюс килимові бомбардування цехів складання, злітних смуг і бетонних пірсів.
Тисячами тонн чавуну, як Німеччину у Другій світовій. Якщо там вдалося припинити бомбардування Лондона, тільки вибиваючи танками ворота заводу, чому тут має бути інакше?
Плюс рейди спецпризначенців проти польових командирів і логістів: з висадками, діями в забудові, викраденнями й ліквідаціями.
Природно — агентура, природно — таємна війна з наведенням кінетичних боєприпасів зі «Жнеців», замахами, посилками з вибуховими пристроями, отрутами.
Так, це призведе до втрат — на мінах, від аварій, у перестрілках катерних груп, під час дії Сил спецоперацій. Не виключено, у якийсь корабель-док, з якого діятимуть катерні групи, влетить ПКР.
Саме це називають військовою операцією: ти завдаєш противникові шкоди, яка підриває його здатність воювати, а не бомбиш сараї та цистерни в аеропорту.
Головною метою мала б бути блокада: якщо утворення з населенням 39 млн хоче лише цитувати Коран і збирати викрутками дрони й ракети, тоді порти їм ні до чого. Бог дасть рису й квасолі з помаранчевого пайка ООН.
Хочете пайок — підписуємо договір, знімаємо мінні загородження, погоджуємо графік приходу суден.
Знову удар по Ізраїлю — знову у відповідь килимові бомбардування розмазаних по забудові цехів.
Але цього немає і близько. Здебільшого з політичних причин. Якби Трамп зважився на таку війну, то не зміг би далі заявляти, що Байден був гіршим, а тепер американці не воюють, бо така війна передбачає бруд, кров, полонених і труни з американським прапором.
Тому зараз Трамп записав собі чергову перемогу. Ізраїль, як і раніше, атакують гіперзвуком і дронами. А хусити розповідають, що США відступили.
З чого почали перед ударами по Ізраїлю, тим і закінчили.
Уроки для України?
Укотре коаліція країн-ізгоїв переконалася, що Захід наразі не готовий проводити багатомісячні кампанії, напружувати економіку, зазнавати людських втрат. Бо навіть втрата пари літаків спричиняє істерику. Це недобре.
Ядерні переговори з Іраном, швидше за все, заходять у глухий кут.
Країна із середньовіччя пробила ПРО Ізраїлю й поцілила в район головного аеропорту.
Нам потрібно масштабувати виробництво далекобійних дронів, крилатих ракет і балістики. Крім того, усі ці двигуни та бойові частини слід замовляти у третіх країнах і збирати безпосередньо перед запуском.
Ні Росія, ні ми не можемо дістати всі стратегічні цілі далекою рукою, але під час війни на виснаження в нас бонус: європейська частина РФ — під вогнем, а наш тил у ЄС — ні.
Країні-гегемону не вистачило високоточного озброєння, щоб дистанційно вивести з війни проксі Ірану, не найсильнішої країни регіону.
Не вистачить дронів і ракет і Москві. Тим більше, ми не Ємен, залежний від трьох портів, а позаду в нас не Тегеран.