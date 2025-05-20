Зеленський: буде санкційний пакет ЄС за відмову Росії припиняти вогонь

Чи буде такий пакет від США – невідомо.

Євросоюз впровадить сильний санкційний пакет проти Росії за її відмову припиняти вогонь. Про це український президент Володимир Зеленський сказав учора на зустрічі з журналістами.

До того Брюссель ухвалить ще один пакет санкцій. Його дати вже визначені.

"Що стосується пакету Сполучених Штатів – тут інша історія. Треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі США, для того, щоб вони в якийсь момент, в який зможуть, ввели відповідні санкції", – сказав він.