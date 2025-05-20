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Зеленський: буде санкційний пакет ЄС за відмову Росії припиняти вогонь

Чи буде такий пакет від США – невідомо. 

Зеленський: буде санкційний пакет ЄС за відмову Росії припиняти вогонь
Фото: rada.gov.ua

Євросоюз впровадить сильний санкційний пакет проти Росії за її відмову припиняти вогонь. Про це український президент Володимир Зеленський сказав учора на зустрічі з журналістами.

До того Брюссель ухвалить ще один пакет санкцій. Його дати вже визначені.

"Що стосується пакету Сполучених Штатів – тут інша історія. Треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі США, для того, щоб вони в якийсь момент, в який зможуть, ввели відповідні санкції", – сказав він. 

  • Лідери країн "коаліції охочих" за підтримки США обіцяли Росії новий санкційний пакет у разі її відмови припинити вогонь з 12 травня. Новими санкціями погрожував і Дональд Трамп, а в Конгресі вже давно лежить відповідний законопроєкт, підготовлений сенатором Гремом. 
  • Але учора за результатами телефонного дзвінка Путіну Трамп дав зрозуміти, що поки що нових американських санкцій не буде. 
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