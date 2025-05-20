Зеленський: буде санкційний пакет ЄС за відмову Росії припиняти вогонь

Євросоюз впровадить сильний санкційний пакет проти Росії за її відмову припиняти вогонь. Про це український президент Володимир Зеленський сказав учора на зустрічі з журналістами.
До того Брюссель ухвалить ще один пакет санкцій. Його дати вже визначені.
"Що стосується пакету Сполучених Штатів – тут інша історія. Треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі США, для того, щоб вони в якийсь момент, в який зможуть, ввели відповідні санкції", – сказав він.
- Лідери країн "коаліції охочих" за підтримки США обіцяли Росії новий санкційний пакет у разі її відмови припинити вогонь з 12 травня. Новими санкціями погрожував і Дональд Трамп, а в Конгресі вже давно лежить відповідний законопроєкт, підготовлений сенатором Гремом.
- Але учора за результатами телефонного дзвінка Путіну Трамп дав зрозуміти, що поки що нових американських санкцій не буде.