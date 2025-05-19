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Володимир Зеленський передав Папі Леву XIV список із 400 українських дітей, яких викрала Росія

Ватикан виявив готовність організувати зустріч для всіх залучених сторін.

Володимир Зеленський передав Папі Леву XIV список із 400 українських дітей, яких викрала Росія
Володимир Зеленський та Папа Римський Лев XIV
Фото: Пресслужба Ватикану

Президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці своєї зустрічі з Папою Римським Левом XIV.

Володимир Зеленський зазначив, що понтифік прагне допомогти Україні у гуманітарних цілях.

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"Ми також порушили питання дітей у рамках нашої розмови та представили список чотирьохсот дітей — досить значну кількість. Крім того, обговорювали низку інших гуманітарних питань. Ватикан виявив готовність запросити та організувати зустріч для всіх залучених сторін, зокрема представників Європи, і ми будемо раді їх бачити. Однак це залежить від усіх учасників процесу. США, Росія та Україна у цьому форматі — це той варіант, який є прийнятним для Ватикану", — сказав президент.

  • Папа Лев XIV провів аудієнцію із подружжям Володимира та Олени Зеленських.
  • Президент і перша леді запросили понтифіка здійснити апостольський візит в Україну.
  • Також подружжя Зеленських передали Папі ікону “Божа Матір з немовлям”, написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма.
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