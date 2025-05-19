Володимир Зеленський передав Папі Леву XIV список із 400 українських дітей, яких викрала Росія

Президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці своєї зустрічі з Папою Римським Левом XIV.

Володимир Зеленський зазначив, що понтифік прагне допомогти Україні у гуманітарних цілях.

"Ми також порушили питання дітей у рамках нашої розмови та представили список чотирьохсот дітей — досить значну кількість. Крім того, обговорювали низку інших гуманітарних питань. Ватикан виявив готовність запросити та організувати зустріч для всіх залучених сторін, зокрема представників Європи, і ми будемо раді їх бачити. Однак це залежить від усіх учасників процесу. США, Росія та Україна у цьому форматі — це той варіант, який є прийнятним для Ватикану", — сказав президент.