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Зеленський: виводити наші війська з наших територій ніхто не буде

Така вимога Росії свідчить про те, що вона не хоче миру.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вимогу росіян вивести українські війська з території України.

“Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це — мій конституційний обов’язок. Це обов’язок наших військових — захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території — через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Але жодних ультиматумів, і ніхто не буде здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки", - наголосив Зеленський.

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На думку президента, якщо РФ вимагає вивести наші війська з нашої ж землі, це означає, що окупанти не хочуть припинення вогню і щоб війна закінчилася, оскільки знають - Україна на це не погодиться. 

"Хоча те, про що ми зараз говорили з президентом Сполучених Штатів Америки. Він вважає, що Росія готова до перемовин і готова до компромісів тощо. Я вже не пам’ятаю всі ці деталі, але тим не менш — ми побачимо", - підсумував голова держави.
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