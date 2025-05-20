Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії

Але відповідний час ще може настати.

Під час спілкування з журналістами президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що не має наміру зараз запроваджувати додаткові або посилювати вже наявні санкції проти Росії.

Як пише CNN, господар Білого дому стверджує, що не варто це робити, бо "існує шанс на прогрес у переговорах". На думку Трампа, обмеження проти Кремля "зроблять усе значно гіршим".

Проте республіканець додав, що "відповідний час для санкцій може настати". Він також підкреслив готовність "вийти з процесу, якщо буде видно, що нічого не можна зробити". Трамп сказав, що до урегулювання війни в Україні "залучені дуже великі его, але думаю, що дещо має вийти".