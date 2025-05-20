Міністр оборони Бельгії не уточнив, про який саме формат військової присутності йдеться.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що Бельгія готова у складі "коаліції рішучих" відправити війська в Україну у разі укладення перемир’я, передає РБК-Україна.

"Ми готові у складі "коаліції охочих" разом з Великою Британією та Францією почати діяти на українській території одразу після укладання перемир’я", - зазначив Франкен перед початком засідання міністрів закордонних справ та оборони ЄС у Брюсселі.

Йдеться про потенційне мирне розгортання, яке має на меті стабілізацію ситуації після активної фази бойових дій.

Водночас міністр не уточнив, про які саме формати військової присутності може йтися.

Раніше Тео Франкен заявив, що Бельгія спробує надати Україні F-16 швидше, ніж планували. У квітні стало відомо, що цього року Бельгія передасть Україні два F-16 для використання їх на запчастини. Ще два літаки планує передати наступного. Перед цим в Брюсселі повідомили, що не зможуть поставити Україні F-16 цього року через затримку постачань зі США.