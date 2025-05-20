Міноборони отримало від НАТО критерії для аудиту системи військової освіти

Аудит проходитиме у кілька етапів, його фінансування здійснюють партнери з Литви.

Міністерство оборони України отримало від експертів НАТО повний перелік критеріїв відповідності та оцінювання, які стануть основою для інституційного аудиту системи військової освіти в Україні.

Як нагадали у оборонному відомстві, аудит розпочався в травні та триватиме до кінця року.

Критерії НАТО охоплюють аналіз сумісності української військової освіти зі стандартами Альянсу, ефективності освітніх програм, а також рівня професійної підготовки викладачів.

Аудит проходитиме у кілька етапів, його фінансування здійснюють партнери з Литви.

На першому етапі, у травні, військові виші підготують звіти самооцінювання та заповнять опитувальники щодо відповідності зазначеним критеріям НАТО.

З червня по вересень група експертів НАТО вивчатиме ці документи, після чого прибуде до України для зустрічей з представниками військових закладів освіти.

Завершальним етапом стане фінальний звіт аудиторів, який очікується в грудні 2025 року.

Звіти та опитувальники охоплюють широкий спектр питань, серед яких:

відповідність освітніх програм вимогам НАТО

ефективність методик викладання та засвоєння матеріалу

актуальність дисциплін потребам військової служби

професійна підготовка викладачів.

Також оцінюватимуться управлінські процеси, якість оцінювання знань, використання сучасних освітніх технологій, дотримання вимогам цивільного контролю та демократичності.

Як зазначив директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України Володимир Мірненко, успішне проходження інституційного аудиту дозволить Україні подати заявку на сертифікацію курсів професійної військової освіти. Це відкриває можливості залучати до навчання в Україні військовослужбовців держав-партнерів НАТО.