Міноборони закликало оновити додаток Резерв+ з безпекових причин

Міністерство оборони України у соцмережах повідомило про необхідність оновити застосунок Резерв+ до актуальної версії під номером 1.6.1.

За словами представників відомства, новий безпековий сертифікат зробив додаток для військовозобов'язаних більш захищеним і надійним. Таким чином остання версія стає обов'язковою, щоб не втратити доступ до військово-облікового документа.

Якщо на смартфон встановлено збірку 1.6.0, то після авторизації буде з'являтися попередження про потребу оновлення. Більш старі версії узагалі не працюватимуть, користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.