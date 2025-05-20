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Міноборони закликало оновити додаток Резерв+ з безпекових причин

Неактуальні версії перестануть запускатися.

Міноборони закликало оновити додаток Резерв+ з безпекових причин
Фото: Укрінформ

Міністерство оборони України у соцмережах повідомило про необхідність оновити застосунок Резерв+ до актуальної версії під номером 1.6.1.

За словами представників відомства, новий безпековий сертифікат зробив додаток для військовозобов'язаних більш захищеним і надійним. Таким чином остання версія стає обов'язковою, щоб не втратити доступ до військово-облікового документа. 

Якщо на смартфон встановлено збірку 1.6.0, то після авторизації буде з'являтися попередження про потребу оновлення. Більш старі версії узагалі не працюватимуть, користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку. 
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