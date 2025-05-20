Драпатий призначив перевірку у 155-ій бригаді через публікацію УП про фіктивні бойові виплати і "відкати" за них

Командувач Сухопутних військ пояснив призначення командира бригади, який, за даними журналістів, може бути до цього причетним.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий призначив додаткову перевірку в 155-ій окремій механізованій бригаді після публікації УП про "бізнес" на бойових виплатах у батальйоні дронів. Про це йдеться у відповіді генерал-майора на запит журналістів.

Драпатий сказав, що особисто присвятив багато часу для налагодження роботи в цій бригаді, пошуку туди командування і нарощування її боєздатності та забезпечення БпЛА. Стосовно призначення командиром бригади полковника Тараса Максімова Драпатий сказав, що його на цю посаду підібрав командувач оперативного командування "Захід" Володимир Шведюк.

Він був не єдиним кандидатом, і під час розгляду кандидатур враховували досвід, відгуки побратимів і результати роботи на попередніх місцях. Деякі кандидати мали нижчий фаховий рівень, деякі відмовилися через інші пропозиції.

Командував сказав, що на етапі зміни командування 155-та бригада була розбалансована, незлагоджена, погано підготовлена. На його думку, тоді призначення Максімова покращило її боєздатність.

"Але які б не були досягнення, я покривати нікого не буду – для мене немає недоторканних. Я чекаю на результати всіх перевірок і того, що встановить слідство. Розслідування ДБР ще триває. Командування угруповання військ повністю сприяє викриттю усіх причетних до поборів. Хочу наголосити всім, хто влаштовує подібні схеми: грабує власну бригаду, знущається з побратимів, наживається на крові. Розправа буде жорсткою", – сказав командувач Сухопутних військ.

Правоохоронні органи офіційно про причетність Максімова до схеми відкатів не говорять. По цій справі затримано іншу людину – в.о. командувача батальйону бригади. За даними УП, затриманий комбат може бути лише посередником у схемі.

155 бригада "Анна Київська" була укомлектована і навчена за рахунок Франції. Після перекидання її в зону бойових дій у бригаді почалися масові СЗЧ. Колишнього командира бригади Дмитра Рюмшина заарештували. Правоохоронці підозрюють екскомандира бригади у бездіяльності військової влади в умовах воєнного стану, заявляючи, що він "не реагував на правопорушення в його підрозділі, у тому числі на самовільне залишення військової частини його бійцями". Окремі випадки СЗЧ, за даними слідства, відбулися на території ЄС, де бригада проходила навчання.