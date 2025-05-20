Вночі росіяни дронами понівечили ферму на Дніпропетровщині

Росіяни упродовж доби атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією.
Як пише ОВА, уночі ворог спрямував на область безпілотники. Три повітряні цілі знищили оборонці неба.
Але атака не минулася без наслідків. У Павлоградському районі понівечене фермерське господарство. Там сталася пожежа, яку приборкали рятувальники.
У Синельниківському районі через застосування агресором БпЛА є руйнування на території підприємства. Його також охопив вогонь.
По Нікопольщині продовжувалися удари FPV-дронами та артилерією. Потерпали сам Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади. Також у ОВА уточнили, що через обстріл Покровської громади Нікопольського району, що стався вчора надвечір, пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач
Усюди минулося без загиблих та постраждалих..