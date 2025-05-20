​Понад 1000 окупантів ліквідували за добу українські захисники

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1030 окупантів, ворожий танк, 58 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 105 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 975 800 осіб.

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