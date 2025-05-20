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​Понад 1000 окупантів ліквідували за добу українські захисники

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 975 800 осіб.

​Понад 1000 окупантів ліквідували за добу українські захисники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1030 окупантів, ворожий танк, 58 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 105 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 975 800 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 10834 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22567 (+5) од,
  • артилерійських систем – 28067 (+58) од,
  • РСЗВ – 1388 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36621 (+118),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 49093 (+105) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3894 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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