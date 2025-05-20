​Понад 1000 окупантів ліквідували за добу українські захисники

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1030 окупантів, ворожий танк, 58 артилерійських систем, 1 РСЗВ та 105 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 975 800 (+1030) осіб,
- танків ‒ 10834 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22567 (+5) од,
- артилерійських систем – 28067 (+58) од,
- РСЗВ – 1388 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36621 (+118),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 49093 (+105) од,
- спеціальна техніка ‒ 3894 (+2).
Дані уточнюються.