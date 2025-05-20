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По Харківській області окупанти запустили 7 авіабомб та 20 дронів різних типів

Унаслідок атак поранені двоє людей. 

По Харківській області окупанти запустили 7 авіабомб та 20 дронів різних типів
наслідки російської атаки, фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 3 населені пункти Харківщини. Окупанти запустили по області 7 авіабомб та 20 дронів різних типів. 

Про це повідомили в ОВА. 

Внаслідок обстрілів у с. Старовірівка постраждали 73-річна і 45-річна жінки.

Ворог поцілив БпЛА по Київському району Харкова. 

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 7 КАБ;
  • 18 БпЛА типу «Шахед»;
  • 1 БпЛА «Молнія»
  • 1 FPV-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено 13 приватних будинків, адмінбудівлю, 6 багатоквартирних будинків, електромережі, будівлю пошти, 2 автомобілі;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчу споруду та автомобіль.

На Харківському напрямку ворог тричі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та в бік Кутьківки.На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Піщаного.
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