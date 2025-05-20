По Харківській області окупанти запустили 7 авіабомб та 20 дронів різних типів

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 3 населені пункти Харківщини. Окупанти запустили по області 7 авіабомб та 20 дронів різних типів.
Про це повідомили в ОВА.
Внаслідок обстрілів у с. Старовірівка постраждали 73-річна і 45-річна жінки.
Ворог поцілив БпЛА по Київському району Харкова.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 7 КАБ;
- 18 БпЛА типу «Шахед»;
- 1 БпЛА «Молнія»
- 1 FPV-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено 13 приватних будинків, адмінбудівлю, 6 багатоквартирних будинків, електромережі, будівлю пошти, 2 автомобілі;
- у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчу споруду та автомобіль.
На Харківському напрямку ворог тричі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та в бік Кутьківки.На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Піщаного.
- У Харкові вирішили знести 30 пошкоджених обстрілами багатоповерхівок.