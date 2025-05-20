По Харківській області окупанти запустили 7 авіабомб та 20 дронів різних типів

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 3 населені пункти Харківщини. Окупанти запустили по області 7 авіабомб та 20 дронів різних типів.

Про це повідомили в ОВА.

Внаслідок обстрілів у с. Старовірівка постраждали 73-річна і 45-річна жінки.

Ворог поцілив БпЛА по Київському району Харкова.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

7 КАБ;

18 БпЛА типу «Шахед»;

1 БпЛА «Молнія»

1 FPV-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 13 приватних будинків, адмінбудівлю, 6 багатоквартирних будинків, електромережі, будівлю пошти, 2 автомобілі;

у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчу споруду та автомобіль.

На Харківському напрямку ворог тричі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та в бік Кутьківки.На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Піщаного.