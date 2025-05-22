Слідчий ООН: керівництво РФ наказує вбивати українських військових, які здаються в полон
Слідчий ООН: керівництво РФ наказує вбивати українських військових, які здаються в полон
Магнус Карлсен встановив рекорд за кількістю суперників в онлайн-партії
Магнус Карлсен встановив рекорд за кількістю суперників в онлайн-партії
Кандидат у президенти Польщі підтримав блокування членства України в НАТО
Кандидат у президенти Польщі підтримав блокування членства України в НАТО
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
Не 220 вольтів: в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Що буде з технікою і проводкою?
Не 220 вольтів: в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Що буде з технікою і проводкою?
​У Києві через скандальне будівництво на Поштовій Площі гальмується створення музею, - волонтерка
​У Києві через скандальне будівництво на Поштовій Площі гальмується створення музею, - волонтерка
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
ГоловнаСуспільствоВійна

У 2025 році для війська відвантажено 445 тис. комплектів сухпаїв, — ДОТ

Раніше колишня радниця ексміністра оборони заявила, що ситуація із сухпаями на складах критична.

У 2025 році для війська відвантажено 445 тис. комплектів сухпаїв, — ДОТ
Фото: надане ДОТ

Із законтрактованих у минулому році сухпаїв фактично на склади було відвантажено 445 тис. комплектів, повідомили LB.ua в Державному операторі тилу.

У минулому році на 2025-й ДОТ законтрактував 1,4 млн комплектів сухпаїв. З них більше 100 тис. відвантажили у першому кварталі. Ще до 100 тис. очікується найближчим часом. Також уже відвантажено майже 344 тис. комплектів посилених добових польових наборів, кажуть закупівельники. 

Крім того, 15 квітня оновили технічну специфікацію для введення халяльних та кошерних наборів. Чекають оновлену заявку від Командування Сил логістики, щоб почати закупівлі.

Стосовно того, скільки на складах залишилося наборів сухпаїв — це компетенція Командування Сил логістики, зазначили в ДОТі.

Нещодавно Богдана Ярова, колишня радниця двох колишніх заступників міністра оборони, в інтерв'ю виданню Бабель, розповіла, що на складах немає сухпаїв, посилаючись на заяву Тилу ЗСУ.

“Два тижні тому була нарада в міністерстві, прийшов тил і каже, що сухпаї вже прострочені, складських запасів немає — і тил бʼє в набат. І ДОТ у міністерства питає, розривати з постачальниками договір чи ні. Серйозно? Це вони мають приймати це рішення”, — заявила Ярова.

За її словами, ситуація критична, так як у тих сухпаях, які закуповували ще в 2022 році, термін придатності закінчився, а останні закупівлі, проведені в 2024 році, зірвані, каже Ярова.

Від авторки: Якщо ви військовослужбовець і вам доводиться харчуватися сухпаями — розкажіть нам яка ситуація із забезпеченням у вашому підрозділі: і з наборами у реторт-пакетах, і з раціоном у бляшанках. Адреса електронної пошти є в кабінеті авторки цього допису.

Як розповідала в інтерв'ю LB.ua Галина Літош, програмна директорка напрямку харчування в ДОТ, вперше потребу закуповувати сухпаї ДОТу довели восени 2024 року.

"15 норму в реторт-пакетах крайній раз постачали 2023 року. Потім її замінили на 10 норму — ту, що в залізних банках. Вони не дуже популярні, особливо серед молодих військовослужбовців. Старші — прихильники такого формату, бо її кинув у вогнище, розігрів і їси. Тому військові скаржаться саме на відсутність цієї 15 норми", — пояснила Літош.

Фото: надане ДОТ

Перші відвантаження, за її словами, почалися на початку лютого 2025 року. Їх проторгували в листопаді, у грудні підписали контракти.

"Але річна потреба на 2025 рік розділена на чотири квартали, відповідно, відвантаження за контрактами 2025 року почнеться в кінці березня", — зазначила програмна директорка.

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies