У 2025 році для війська відвантажено 445 тис. комплектів сухпаїв, — ДОТ

Із законтрактованих у минулому році сухпаїв фактично на склади було відвантажено 445 тис. комплектів, повідомили LB.ua в Державному операторі тилу.

У минулому році на 2025-й ДОТ законтрактував 1,4 млн комплектів сухпаїв. З них більше 100 тис. відвантажили у першому кварталі. Ще до 100 тис. очікується найближчим часом. Також уже відвантажено майже 344 тис. комплектів посилених добових польових наборів, кажуть закупівельники.

Крім того, 15 квітня оновили технічну специфікацію для введення халяльних та кошерних наборів. Чекають оновлену заявку від Командування Сил логістики, щоб почати закупівлі.

Стосовно того, скільки на складах залишилося наборів сухпаїв — це компетенція Командування Сил логістики, зазначили в ДОТі.

Нещодавно Богдана Ярова, колишня радниця двох колишніх заступників міністра оборони, в інтерв'ю виданню Бабель, розповіла, що на складах немає сухпаїв, посилаючись на заяву Тилу ЗСУ.

“Два тижні тому була нарада в міністерстві, прийшов тил і каже, що сухпаї вже прострочені, складських запасів немає — і тил бʼє в набат. І ДОТ у міністерства питає, розривати з постачальниками договір чи ні. Серйозно? Це вони мають приймати це рішення”, — заявила Ярова.

За її словами, ситуація критична, так як у тих сухпаях, які закуповували ще в 2022 році, термін придатності закінчився, а останні закупівлі, проведені в 2024 році, зірвані, каже Ярова.

Від авторки: Якщо ви військовослужбовець і вам доводиться харчуватися сухпаями — розкажіть нам яка ситуація із забезпеченням у вашому підрозділі: і з наборами у реторт-пакетах, і з раціоном у бляшанках. Адреса електронної пошти є в кабінеті авторки цього допису.

Як розповідала в інтерв'ю LB.ua Галина Літош, програмна директорка напрямку харчування в ДОТ, вперше потребу закуповувати сухпаї ДОТу довели восени 2024 року.

"15 норму в реторт-пакетах крайній раз постачали 2023 року. Потім її замінили на 10 норму — ту, що в залізних банках. Вони не дуже популярні, особливо серед молодих військовослужбовців. Старші — прихильники такого формату, бо її кинув у вогнище, розігрів і їси. Тому військові скаржаться саме на відсутність цієї 15 норми", — пояснила Літош.

Фото: надане ДОТ

Перші відвантаження, за її словами, почалися на початку лютого 2025 року. Їх проторгували в листопаді, у грудні підписали контракти.

"Але річна потреба на 2025 рік розділена на чотири квартали, відповідно, відвантаження за контрактами 2025 року почнеться в кінці березня", — зазначила програмна директорка.