Британія звинуватила хакерів російського ГРУ в атаках на прикордонні камери нагляду, щоб шпигувати за допомогою Україні

Російські хакери атакували камери на місцях перетину кордону, на залізничних станціях та поблизу військових об'єктів.

Розвідувальні служби Великої Британії та її союзники заявили, що Росія вдалася до зламу камер безпеки на кордоні, щоб шпигувати та зірвати потік західної допомоги, що надходить до України, пише The Guardian.

Підрозділ російської військової розвідки звинувачують у використанні низки методів атаки на організації, що надають «іноземну допомогу», шляхом зламу камер на місцях перетину кордону, на залізничних станціях та поблизу військових об'єктів.

Підрозділ ГРУ 26165 також звинувачують у розсилці фішингових електронних листів.

Зазначається, що підрозділ, також відомий як APT 28 та Fancy Bear, проводив кіберкампанію проти державних та приватних організацій у країнах НАТО з 2022 року.

У своїй рекомендаційній записці Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) закликав приватні компанії, що беруть участь у доставці допомоги, «вжити негайних заходів для самозахисту».

«Окрім атак на логістичні установи, учасники підрозділу 26165, ймовірно, використовували доступ до приватних камер у ключових місцях, таких як прикордонні пункти, військові об'єкти та залізничні станції, для відстеження переміщення матеріалів до України», – йдеться в рекомендаційній записці. «Учасники також використовували засоби муніципальних служб, такі як дорожні камери».

Хакери отримали доступ до близько 10 000 камер поблизу «військових об'єктів та залізничних станцій для відстеження переміщення матеріалів до України», з яких 80% знаходилися в Україні та 10% у Румунії.

4% камер, на які було спрямовано атаку, знаходилися в Польщі, 2,8% в Угорщині та 1,7% у Словаччині. Розташування решти камер, на які було спрямовано атаку, не повідомляється.

Були здійснені й інші спроби збору конфіденційної інформації про вантажі, такої як розклад руху поїздів та транспортна документація. «Принаймні в одному випадку зловмисники намагалися використовувати голосовий фішинг, щоб отримати доступ до привілейованих облікових записів, видаючи себе за ІТ-персонал», – йдеться в повідомленні з 10 країн, включаючи США, Францію та Німеччину.