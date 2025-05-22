На Харківщині через атаки ворога одна людина загинула і ще восьмеро – постраждали. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 7 населених пунктів області.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Унаслідок обстрілів у Харкові постраждали жінки 60, 63 і 68 років.
У с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждав 39-річний чоловік; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинув чоловік, поранені 66-річна і 70-річна жінки; у м. Куп’янськ постраждали 73-річна і 44-річна жінки.
Ворог поцілив ракетою по Холодногірському району Харкова.
Окупанти застосували по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета;
- 10 КАБ;
- 5 БпЛА «Шахед»;
- 2 БпЛА «Герань-2»;
- 2 БпЛА «Молнія».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено 10 приватних будинків, автомобіль, газо- та електромережі;
- у Чугуївському районі пошкоджено адмінбудівлю та автомобіль;
- у Куп'янському районі пошкоджено 44 будинки, адмінбудівлю, приміщення ліцею і заводу.
На Харківському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки.
- Вчора у селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок удару КАБами зруйновано під'їзд триповерхового житлового будинку.