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На Харківщині через атаки ворога одна людина загинула і ще восьмеро – постраждали

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 7 населених пунктів області. 

На Харківщині через атаки ворога одна людина загинула і ще восьмеро – постраждали
Наслідки російського удару, фото ілюстративне
Фото: Дергачівська МВА

На Харківщині через атаки ворога одна людина загинула і ще восьмеро – постраждали. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 7 населених пунктів області. 

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Унаслідок обстрілів у Харкові постраждали жінки 60, 63 і 68 років.

У с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждав 39-річний чоловік; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинув чоловік, поранені 66-річна і 70-річна жінки; у м. Куп’янськ постраждали 73-річна і 44-річна жінки. 

Ворог поцілив ракетою по Холодногірському району Харкова. 

Окупанти застосували по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 ракета;
  • 10 КАБ;
  • 5 БпЛА «Шахед»;
  • 2 БпЛА «Герань-2»;
  • 2 БпЛА «Молнія».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено 10 приватних будинків, автомобіль, газо- та електромережі;
  • у Чугуївському районі пошкоджено адмінбудівлю та автомобіль; 
  • у Куп'янському районі пошкоджено 44 будинки, адмінбудівлю, приміщення ліцею і заводу.

На Харківському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки.

  • Вчора у селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок удару КАБами зруйновано під'їзд триповерхового житлового будинку. 
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