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Одинадцять мешканців Херсонщини постраждали унаслідок російської агресії

Ворог атакував 35 населених пунктів області. 

Одинадцять мешканців Херсонщини постраждали унаслідок російської агресії

Ворог атакував 35 населеих пунктів Херсонської області упродовж доби. Через російську агресію 11 людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Берислав, Надеждівка, Білозерка, Новодмитрівка, Одрадокам'янка, Станіслав, Червоний Маяк, Шляхове, Микільське, Понятівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Олександрівка, Новоолександрівка, Золота Балка, Чарівне, Дудчани, Гаврилівка, Широка Балка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Велетенське, Веселе, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Молодіжне, Ромашкове, Токарівка, Томина Балка, Тягинка, Янтарне, Новокаїри та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4  багатоповерхівки та 9 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили газопроводи та приватні автомобілі.

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