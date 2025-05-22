Україна проситиме ЄС про посилення антиросійських санкцій

Поки у Вашингтоні відмовляються від нових засобів тиску на Кремль.

Агенція Reuters з посиланням на джерела в українській владі стверджує, що наступного тижня Україна звернеться до Євросоюзу із запитом на додаткові кроки для ізоляції Москви, зокрема конфіскацію активів та запровадження санкцій проти покупців російської нафти.

Розроблений у Києві документ на сорок сторінок пропонує більш агресивну та незалежну від США позицію щодо тиску на Кремль, оскільки у Вашингтоні не поспішають використовувати свої важелі для примусу Росії до миру.

Україна пропонує забирати у підсанкційних осіб їхнє майно на користь нашої держави, залишаючи за ними право згодом вимагати компенсації у Росії. Також обмеження мають стосуватися тих, хто продовжує фінансувати війну шляхом купівлі у РФ ресурсів - найбільше цим займаються Індія та Китай.

Окремим пунктом санкційного плану є пропозиція ухвалювати більше рішень в межах ЄС за схемою простої більшості, а не консенсусом усіх 27 держав-членів - це допоможе уникнути блокування з боку окремих країн.