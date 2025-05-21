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Росіяни атакували Сумщину, є постраждалий

З Білопільської та Ворожбянської громад продовжується евакуація.

Росіяни продовжують атакувати цивільну, промислову та енергетичну інфраструктуру Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Надвечір росіяни вдарили по Сумському району, пошкоджено житловий будинок, на щастя, людей там не було. 

Також внаслідок ранкових ударів БпЛА пошкоджені приміщення підприємств на території Сумської громади. Постраждав охоронець, він лікуватиметься амбулаторно.

Крім того через ці удари були пошкоджені лінії електропередач, без світла залишалося понад 20 тис. абонентів та об'єкти водоканалу. Енергетики оперативно відновили електропостачання. 

Сьогодні ж через технічну аварію були знеструмлені понад 160 тис. абонентів Шосткинського та Конотопського районів, електропостачання повністю відновили протягом двох годин.

Григоров додав, що з Білопільської та Ворожбянської громад продовжується евакуація, за вчора звідти виїхало ще 59 людей.
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